MONO: IL NUOVO ALBUM ARRIVA A SETTEMBRE, ECCO IL SINGOLO

Si rivedono i colossi del post-rock giapponese MONO, che hanno annunciato il loro undicesimo album (17 settembre, pre-order), “Pilgrimage of the Soul”, che segue “Nowhere Now Here” del 2019 (e il loro singolo collaborativo del 2020 con A.A. Williams).

L’album è stato registrato durante il culmine del COVID-19 nell’estate del 2020, ed è anticipato dal singolo “Riptide”.



Tracklist

1. Riptide

2. Imperfect Things

3. Heaven in a Wild Flower

4. To See a World

5. Innocence

6. The Auguries

7. Hold Infinity in the Palm of Your Hand

8. And Eternity in an Hour