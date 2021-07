OWEN REINTERPRETA “ME” DEI THE 1975

Matty Healy dei The 1975 non ha mai fatto mistero di amare l’emo. In passato si è pure fatto una bella chiacchierata con Mike Kinsella dei Cap’n Jazz, American Football e altri, parlando di bandfondamentali come Jawbreaker, Rites Of Spring e Dashboard Confessional.

Kinsella non è rimasto indifferente a sua volta alla band di Healy e ha ripreso il suo progetto solista Owen per fare una cover di “Me”, b-side dei The 1975 tratta da “IV” EP. Benchè i The 1975 non siano mai stati considerati emo, Healy ha spesso parlato dell’influenza di gruppi come World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, My Chemical Romance e proprio dei vari progetti di Kinsella.

La cover di Owen di “Me” diventa scarna e struggente, riuscendo benissimo nel suo intento di caratterizzare le liriche decisamente forti e disperate.