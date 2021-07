TRACK: BLISS FIELDS What Kills You

Quanto amiamo l’alternanza (classica, giusto dirlo) di piano/forte, rumore/quiete. I Bliss Fields vengono da Toronto e dimostrano di conoscere la materia in questione decisamente bene. Giusto dire che prima di un cambio di line up la band si faceva chiamare Iris ed era attiva già dal 2013. “Bliss Fields segna un cambiamento per noi. Siamo tutti più vecchi di quando abbiamo iniziato insieme e vogliamo fare tabula rasa. Abbiamo usato il nome Iris e non ci sembrava giusto, non era la stessa formazione. Questo è qualcosa di fresco ai nostri occhi e qualcosa di eccitante per tutti coloro che guardano e ascoltano. Niente più misteri, questa volta saremo noi“.

La loro “What Kills You” è proprio costruita su questi saliscendi sonici ed emotivi e devo dire che funziona alla grande. Un brano che sembra abbracciare l’emo rock con forti dosi di shoegaze e anni ’90, ne risulta così una canzone davvero suggestiva, capace di essere tanto fragorosa quanto carezzevole. Occhio che il 6 agosto arriva l’ EP (in cassetta!):

What Kills You by Bliss Fields

