TRACK: T. G. SHAND

Gli amanti dello shoegaze e dei MBV ricorderanno certo con piacere i Miniatures: un disco come “Jessamines” non può certo essere passato inosservato. Ora la vocalist di quella band ha una nuova avventura sonora. Parliamo ovviamente di Annemarie Duff, che si è trasferita a Ōtautahi in Nuova Zelanda e ha dato vita al progetto T. G. Shand.

“Lemony” è un delizioso brano con profumi dream-pop che ci cullano fin dall’inizio, come se fossimo su una barca in mezzo al mare, in mezzo a delicate onde. Delicati riverberi e questa ritmica quasi hip-hop, con il basso in forte evidenza. Tutto però si muove in modo delicato e onirico, come se tutto fosse ovattato e mutevole a tal punto che verso il finale i suoni si fanno più corposi e la voce di Annemarie viene coperta da un forte riverbero.

Un piacevolissimo brano, ricco di contaminazioni, che merita tutta la nostra attenzione.

Listen & Follow

T. G. Shand: Facebook