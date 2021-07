“FULTON” E’ IL TERZO BRANO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI STEVE GUNN

Steve Gunn è pronto a tornare con un nuovo disco dal titolo “Other You”.

L’album, atteso il prossimo 27 agosto via Matador, è stato già anticipato da due estratti la title-track e “Reflection”.

Oggi è il turno di un altro brano, “Fulton”:

Una notte le trasmissioni su 1010 WINS, una radio locale di New York che ascolto di tanto in tanto, si sono improvvisamente interrotte, ha raccontato Gunn in merito alla genesi del brano

Tutto si è fermato per un attimo, o almeno il segnale radio lo ha fatto. Il lungo silenzio è stato una sorpresa, un dono

Cerdit Foto: Stephanie Nicole Smith