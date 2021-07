MAC MCCAUGHAN DEI SUPERCHUNK ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM SOLISTA E CONDIVIDE IL SINGOLO “DAWN BENDS”

Dopo “Non-Believers” (2015) e “New Rain Duets” (2019), il suo album insieme a Mary Lattimore, Mac McCaughan dei Superchunk annuncia un nuovo LP solista, “The Sound Of Yourself”, in uscita il prossimo 24 settembre via Merge Records.

Il disco è stato fatto all’inizio del 2021 con questa idea: “Ogni giorno si confonde nel successivo, quindi cosa stiamo facendo oggi? Come posso interrompere questo? Penso che il risultato sia stato un tema di sottotono… “gioia” è la parola sbagliata, ma è almeno confortante se non propulsivo avere qualcosa di aperto su cui lavorare ogni giorno senza alcun tipo di struttura, scadenza o regole.”

Tra gli ospiti del nuovo LP troviamo Mary Lattimore, Sabrina Ellis (A Giant Dog), Mackenzie Scott (Torres), Michael Benjamin Lerner (Telekinesis), Annie Hayden e suo fratello Matt McCaughan.

Il primo singolo, di cui potete vedere il video qui sotto, si chiama “Dawn Bends” e vede la partecipazione dei Low e di John Wurster, il batterista dei Superchunk: il brano è “un ammonimento sull’essere un po’ troppo dentro all’isolamento”, spiega Mac.

“The Sound Of Yourself” Tracklist:

1. Moss Light

2. The Sound Of Yourself

3. I Hear A Radio

4. 36 And Rain

5. Burn A Fax

6. Gen Ash

7. Circling Around

8. R Dream

9. Sleep Donor

10. Dawn Bends

11. Found Cricket