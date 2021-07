AFFLECKS PALACE: GUARDA IL VIDEO DI “CARPE DIEM”

Altra mossa per i paladini nu-madchester Afflecks Palace con questa “Carpe Diem”.

A riguardo, il capotribù J.Fender ci dice: “il pezzo è stato originariamente scritto 11 anni fa quando ero un addetto ai traslochi, e dormivo in un monolocale in subaffitto. E’ rimasta dimenticata per lungo tempo, ma ha trovato modo di finire nell’LP di debutto degli Afflecks Palace (“What Do You Mean Its Not Raining”) quando la rudimentale demo registrata in casa è stata ritrovata su un vecchio hard disk durante le registrazioni dell’album, nel Gennaio 2021. E’ una perspicace riflessione di un giovane musicista che combatte con i dubbi sulla propria scelta di vita per ritrovare ottimismo a seguito delle parole di incoraggiamento di un amico“.

Photo by Asupremeshot