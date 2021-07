ARRIVERà A SETTEMBRE LA MASTODONTICA RISTAMPA DI “EVERYTHING PICTURE”, LO STORICO ESORDIO DEGLI ULTRASOUND

Dopo lunga attesa ecco che ci siamo! Gli Ultrasound ristamperanno il loro ambizioso album di debutto “Everything Picture” via One Little Independent Records. Il cofanetto della ristampa conterrà il doppio album “Everything Picture”, due dischi extra con una varietà di B-side e singoli e un CD di brani dal vivo e session. Inoltre, saranno inclusi un libretto di 26 pagine e un poster.

“Everything Picture” era stato pubblicato nel 1996 con la Nude Records: un disco doppio in cui la band dava sfogo a tutte le sue passioni e creatività. Un vero e proprio capolavoro che all’epoca la critica accolse con entusiasmo.

“Everything Picture è stato fatto pensando alle generazioni future“, dice il frontman Andrew “Tiny” Wood, “quindi è appropriato che venga ristampato in una forma più completa, per essere scoperto e riscoperto in tempi futuri.”

“Aire & Calder” è il singolo che anticipa quetsa ristampa attesa il 24 settembre (pre-order).

Everything Picture (Deluxe Edition) by Ultrasound

La bassista Vanessa Best dice: “Sopra il mio camino c’è l’ultima tela originale rimasta dell’artwork di Everything Picture. Dipinta da tutti noi nell’ufficio di Jane Savidge e John Bests a Camden. L’ho portata in giro per quasi 25 anni dal magazzino al garage, in ogni appartamento in cui ho vissuto e ora è al posto d’onore nella mia casa al mare. Suppongo che sia una specie di storico dipinto rupestre rock and roll, con pezzi della nostra energia dentro. Questa è la celebrazione di un’opera davvero straziante e coraggiosa. In piedi, a testa alta: esposto, vulnerabile, sfidante, orgoglioso, cercando disperatamente di dire… tutto!“