GUARDA IL VIDEO DI “SAILING STILL”, IL NUOVO VIDEO DEI PENELOPE ISLES

Dopo il loro ottimo primo LP, “Until The Tide Creeps In“, uscito a luglio 2019 via Bella Union, i Penelope Isles tornano con del materiale inedito.

La band di stanza a Brighton, infatti, ha rilasciato un magico nuovo singolo, “Sailing Still”, di cui potete vedere il video (diretto da Jack Wolters) qui sotto, che farà parte del loro sophomore in arrivo nei prossimi mesi.

La frontwoman Lily Wolter dice del nuovo pezzo: “Mi ci sono voluti alcuni mesi per finire il testo e a quel punto la canzone aveva assunto molti significati diversi. Poi l’ho portata in sala prove della band, dove io e Jack abbiamo scritto insieme la sezione finale. È una delle nostre canzoni preferite sul disco. Abbiamo suonato con strumenti che cambiano il tono per renderlo dolce dal punto di vista sonoro. Inoltre è stata la prima volta che abbiamo sentito gli archi nella nostra musica. Questo è un segno da spuntare dalla lista dei desideri.”

