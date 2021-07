I BIG RED MACHINE CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “PHOENIX”

Il prossimo 27 agosto, via Jagjaguwar / 37d03d, i Big Red Machine pubblicheranno il loro sophomore, “How Long Do You Think It’s Gonna Last?”, che arriva a tre anni dal loro omonimo primo full-length.

Il nuovo LP è pieno di prestigiose collaborazioni tra cui Sharon Van Etten, Taylor Swift, i Fleet Foxes e Lisa Hannigan.

“Questa è tutta la musica che ho inizialmente generato e con cui mi sento emotivamente connesso, ma è stato molto interessante sentire come persone diverse si relazionano ad essa e come voci diverse si scontrano con essa”, ha detto Dessner del progetto. “Questo è ciò che lo rende speciale. Con tutti quelli che sono in questo disco, c’è un’apertura, una generosità creativa e una qualità emotiva che collega tutto insieme”.

Oggi la band di Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (The National) condivide un altro nuovo singolo, “Phoenix”, che potete ascoltare qui sotto: il brano vede la presenza di Robin Pecknold dei Fleet Foxes e di Anaïs Mitchell.

Dice Dessner del nuovo brano: “”Phoenix” è stata una delle ultime canzoni che abbiamo scritto per questo disco. Stavo pensando a The Band e ai Grateful Dead… forse immaginavo che questo album dei Big Red Machine fosse una versione di “The Last Waltz”. Justin l’ha ascoltato per la prima volta mentre guidava e immediatamente la melodia del ritornello gli è venuta in mente. Ho condiviso lo sketch con Robin Pecknold, di cui sono stato un fan da sempre e che sognavo si sarebbe unito a noi in questo disco. Robin ha scritto i versi e il pre-ritornello come una sorta di dialogo con Justin, ricordando una conversazione che ebbero una volta nel backstage di Phoenix. Più tardi Anais ha scritto le parole per il coro e i Westerlies hanno aggiunto la loro magia allo strumentale. JT Bates rimbomba in forma rara alla batteria su questa canzone. Penso che sia come ho sempre immaginato che i Big Red Machine suonassero.”

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons