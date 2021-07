I SUPER FURRY ANIMALS RISTAMPANO “RINGS AROUND THE WORLD” CON L’AGGIUNTA DI DEMO, OUTTAKES E PAUL MCCARTNEY CHE MASTICA

I SUPER FURRY ANIMALS RISTAMPANO “RINGS AROUND THE WORLD” CON L’AGGIUNTA DI DEMO, OUTTAKES E PAUL MCCARTNEY CHE MASTICA

I Super Furry Animals si apprestano a celebrare in grande stile i 20 anni di “Rings Around The World” il loro quinto album in studio e debutto su una major.

“Rings Around The World – 20th Anniversary” includerà una ricca selezione di demo, outtakes e un audio isolato di Paul McCartney che mastica velocemente sul singolo “Receptacle For The Respectable”.

Il particolare contributo dell’ex Beatles, simile a quanto già fatto dal baronetto nel brano dei Beach Boys del 1967 “Vegetables”, è noto da tempo ma solo ora abbiamo la possibilità di ascoltarlo così chiaramente.

Il tastierista della band Cian Ciarán ha così raccontato l’incontro tra i SFA e McCartney:

Stava per venire in studio e poi ha deciso di non farlo per qualche motivo. Quindi, gli abbiamo inviato basi stereo in modo che potesse tenere il tempo, quindi ha restituito il nastro con un messaggio che iniziava con un accento gallese davvero losco… Poi dice ‘Spero che ti piaccia’ – la prossima cosa che sai e che sentirai solo questo suono di masticare.

Qui recuperi il brano che ‘vanta’ la presenza del fab-four:

La ristampa di “The Rings Around The World” arriverà in due date distinte: 2 x LP, Single CD, 3 x CD & Digital 1 il 3 settembre , in versione digitale il 24 dello stesso mese. Pre-order attivo QUI.