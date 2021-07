JAMES BLAKE: IL NUOVO ALBUM ARRIVERà IL 10 SETTEMBRE. INTANTO ECCO IL SINGOLO “SAY WHAT YOU WILL”

James Blake ha annunciato un nuovo album, “Friends That Break Your Heart”, che uscirà il 10 settembre (pre-order). È il suo primo lavoro completo da “Assume Form” visto che dopo quel disco c’erano stati due EP: “Before” e una raccolta di cover. Blake definisce “Friends That Broke Your Heart” un “concept album“. Come ospiti ci saranno SZA, JID, SwaVay e Monica Martin.

“Say What You Will” è il brano apripista, canzone che ha eseguito per la prima volta in una delle sue session di Instagram Live l’anno scorso. Il video musicale è interpretato da Finneas, il fratello di Billie Eilish. Blake dice che la canzone “parla di trovare la pace con chi sei e dove ti trovi, indipendentemente da quanto bene stiano facendo gli altri. Il confronto è davvero il ladro della gioia“.

Tracklist:

1 Famous Last Words

2 Life Is Not The Same

3 Coming Back (Feat. SZA)

4 Funeral

5 Frozen (Feat. JID & SwaVay)

6 I’m So Blessed You’re Mine

7 Foot Forward

8 Show Me (Feat. Monica Martin)

9 Say What You Will

10 Lost Angel Nights

11 Friends That Break Your Heart

12 If I’m Insecure