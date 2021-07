QUINTO ALBUM DI PORCHES IN USCITA A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “OKAY”

Gradito ritorno quello di Porches che ha annunciato i dettagli del suo quinto LP, “All Day Gentle Hold!” (pre-order), in uscita il prossimo 8 ottobre via Domino Recording Company a distanza di appena un anno e mezzo dal precedente, “Ricky Music“.

Dice Aaron Maine del suo nuovo album: “Ho registrato questo album nella mia stanza tra ottobre 2019 e aprile 2021. Il mondo è stato capovolto e volevo fare qualcosa iniettato con tutto l’amore, l’urgenza e la brama per l’umanità che potevo.”

“All Day Gentle Hold” è una raccolta celebrativa di canzoni. Più duro, più veloce, più corto e più rumoroso di qualsiasi altro disco di Porches, è diretto e appuntito, carico e caotico, descritto da Maine come “i momenti più energici e improvvisati, riuniti insieme nelle canzoni più accattivanti [che] potrebbe rendere.”

Dopo “I Miss That”, condiviso alla fine dello scorso anno, ora è la volta del muovo singolo, “Okay”, di cui potete vedere il video (diretto dallo stesso Maine) qui sotto.

“All Day Gentle Hold!” Tracklist:

1. Lately

2. I Miss That

3. Okay

4. Swimming Big

5. Back3School

6. Swarovski

7. Watergetsinside

8. In A Fashion

9. Inasint

10. Grab The Phone

11. Comedown Song (Gunk)