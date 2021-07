ASCOLTA “HIDEOUT” IL NUOVO SINGOLO DEGLI SMILE

A distanza di quattro mesi dall’album di debutto “The Name Of This Band Is Smile”, che ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte degli ascoltatori e della critica, la band torinese Smile torna con un singolo inedito, “Hideout”.

Anche in questo caso, i riferimenti principali stanno li, tra R.E.M. e The Smiths: “Hideout”, come ci dicono le note stampa, è un brano che parla di disillusione e consapevolezza. Una canzone che riflette sulle persone e sul nostro bisogno di perdonarci per essere bloccati, impauriti e non spontanei nei confronti della vita e dei suoi eventi.

“In questa nuova canzone raccontiamo il disorientamento delle persone in un mondo cambiato per sempre” dice la band “Dobbiamo fare affidamento sugli altri ed essere più aperti. Lasciar andare. Sciogliere i nodi. Sopravvivere è il primo problema. Quindi, cercare la felicità attraverso la libertà.”

Gli Smile torneranno presto a suonare dal vivo, grazie alla neonata collaborazione con BPM Concerti. Le date saranno rese note prossimamente.