CLINIC, “FANTASY ISLAND” è IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO AD OTTOBRE

I britannici Clinic hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, “Fantasy Island”, previsto per il prossimo 22 ottobre tramite Domino.

“Fantasy Island” è stato registrato in un vecchio studio nel Merseyside durante l’estate del 2019″ – si legge nella nota stampa – “con buone vibrazioni che si infiltravano nei solchi, “Clinic guarda a un futuro più luminoso”, rivela la band in un commento. Il loro ultimo album, Wheeltappers and Shunters del 2019, ha visto la band fare satira sulla cultura britannica e sguazzare nella squallida nostalgia degli anni Settanta. Questa volta stanno abbracciando “l’idea di guardare al futuro e ai diversi modi in cui può svolgersi”, con il loro disco più elettronico e pop fino ad oggi”.

“Facendo riferimento a Things to Come di H.G. Wells, The Medium is the Massage di Marshall McLuhan e Sombrero Fallout di Richard Brautigan” – si legge ancora in un estratto – “i temi che i Clinic esplorano in questo album sono il tempo, la musica e l’intrattenimento. In poche parole, i Clinic sono passati alla discoteca funky, ampliando la loro tavolozza sonora con l’aggiunta di diversi nuovi gadget tra cui un basso elettrico acido, un’unità ritmica da cocktail degli anni ’70, un corno digitale Casio e una batteria spaziale”.

In occasione dell’annuncio, la band di Liverpool ha rilasciato anche la title track “Fantasy Island” con un video diretto da Emily Evans e accompagnato dallo slogan del gruppo: “Esci dal tuo albero stasera con il nuovo shebang electro-rockabilly dei Clinic”.

“FANTASY ISLAND” Tracklisting:

1. The Lamplighter

2. Fine Dining

3. Take A Chance

4. Refractions (In The Rain)

5. Dreams Can Come True

6. Miracles

7. On The Other Side…

8. Fantasy Island

9. I Can’t Stand The Rain

10. Feelings

11. Hocus Pocus

12. Grand Finale