IL NUOVO SINGOLO DI ILLUMINATI HOTTIES VEDE LA PARTECIPAZIONE DI BUCK MEEK DEI BIG THIEF.

Collaborazione di pregio per Illuminati Hotties che, nel nuovo brano “u v v p”, si ritrova con Buck Meek dei Big Thief.

“u v v p” vede Illuminati Hotties (il progetto della produttrice/cantautrice Sarah Tudzin) collaborare quindi con Buck Meek (Big Thief). Il pezzo segue i precedenti singoli dell’imminente album “Let Me Do One More” (in arrivo il 1 ottobre), ovvero “Pool Hopping” e “MMMOOOAAAAAYAYA”.



Tudzin dice del brano: “La strada verso la realizzazione è solitaria e polverosa per un ranger vagabondo. Quando hai bisogno della mano di un vice, di una fionda, o semplicemente di una pausa in paradiso, c’è “u v v p”. Ho portato con me il mio amico Buck Meek per ricordarci di dire qualcosa su quanto sia speciale il tuo spasimante, anche se sei troppo timida per trovare il coraggio“.

“Let Me Do One More” sarà anche il primo album della Tudzin sulla sua etichetta appena lanciata Snack Shack Tracks.