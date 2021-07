MELVINS: MASTODONTICO ALBUM ACUSTICO (36 BRANI!) IN ARRIVO AD OTTOBRE

“Sapevo di voler fare qualcosa di grande“, dice Buzz Osborne di “Five Legged Dog”, la prima incursione dei Melvins nel mondo degli album acustici, registrato durante la pandemia. “36 canzoni reimmaginate da noi acusticamente è certamente ridicolo ma funziona. La magia delle canzoni è ancora lì indipendentemente dal fatto che sia acustico. Dato che non eravamo in tour abbiamo avuto il tempo di fare qualcosa di queste dimensioni. Sono molto eccitato per questo disco. Dale [Crover] e Steven [McDonald] hanno fatto un lavoro fantastico. Penso che sia un disco molto speciale. Non riesco a pensare a nessun altro che abbia fatto qualcosa del genere“.

L’album “Five Legged Dog” include versioni unplugged dei classici dei Melvins, così come qualche rarità e un mucchio di cover, tra cui “Charlie” dei Redd Kross, “Outside Chance” dei The Turtles, “Sway” dei Rolling Stones, “Flypaper” dei Brainiac e “Everybody’s Talking” di Fred Neil/Harry Nilsson. Quest’ultima è cantata da Jeff Pinkus dei Butthole Surfers che fornisce anche voce e banjo su “Don’t Forget to Breathe”.

La band ha condiviso “Night Goat”, originariamente sul loro album del 1993 “Houdini”. “Penso che la gente sarà sorpresa che possiamo fare una versione acustica di una canzone come ‘Night Goat’ senza perdere nulla della pesantezza“, dice il batterista Dale Crover. “Abbiamo anche lavorato molto sugli arrangiamenti vocali. La gente impazzirà!”

“Five Legged Dog” uscirà in digitale e in 2 CD il 15 ottobre via Ipecac Recordings, un set di 4 LP in vinile è previsto a gennaio 2022. I preordini sono disponibili.

Tracklist:

Edgar The Elephant

Up The Dumper

Hung Bunny/Roman Dog Bird

Hooch

Billy Fish

Shevil

Charlie

A Growing Disgust

Eye Flys/Woman

Pitfalls In Serving Warrants

Outside Chance

Evil New War God

The Bloated Pope

Bad Move

With Teeth

Halo of Flies

Oven

Sway

Anaconda

Lovely Butterfly

Boris

It’s Shoved

Honey Bucket

We Are Doomed

Flypaper

Let God Be Your Gardener

At The Stake

Night Goat

Queen

Everybody’s Talking

Revolve

Suicide In Progress

Prig

The Bit

Civilized Worm

Don’t Forget to Breathe