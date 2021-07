NUOVO ALBUM PER I DEERHOOF A OTTOBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “DEPARTMENT OF CORRECTIONS”

Il prossimo 22 ottobre, via Joyful Noise Recordings, i Deerhoof pubblicheranno il loro diciottesimo album, “Actually, You Can” (pre-order) che segue di poco più di un anno il precedente, “Future Teenage Cave Artist”.

Per quanto riguarda i temi del disco la band di San Francisco spiega che sono “la bellezza, la positività e l’amore che vengono giudicati brutti, negativi e odiosi dagli autoproclamati guardiani del ‘senso comune'”.

E poi aggiunge: “Difficilmente distruggeremmo la società smantellando la loro economia coloniale, le prigioni, i ruoli di genere e l’estetica. La creeremmo!”

Il primo singolo si chiama “Department Of Corrections” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Il gruppo californiano spiega che la canzone “riguarda tutti i meravigliosi misteri della vita che non si sommano su un foglio di libro mastro o figurano in un algoritmo di intelligenza artificiale. Riguarda i Judas diventare elettrici. Riguarda come la stessa specie umana sia priva di significato senza un pianeta su cui vivere. Come noi superano di gran lunga i nostri aspiranti padroni se solo potessimo organizzarci.”

“Actually, You Can” Tracklist:

1. Be Unbarred, O Ye Gates Of Hell

2. Department Of Corrections

3. We Grew, And We Are Astonished

4. Scarcity Is Manufactured

5. Ancient Mysteries, Described

6. Plant Thief

7. Our Philosophy Is Fiction

8. Epic Love Poem

9. Divine Comedy

Credit Foto: Jess Joy