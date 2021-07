TRACK: PERRY FOSTER She Is Of The Water

Negli ultimi anni Perry Forster ha vissuto nella Hudson Valley, New York crescendo i suoi bambini e scrivendo nuova musica.

Ultimamente sta lavorando su alcuni dischi che vedranno la luce nel corso del 2021: il primo di questi album, di cui non però ancora notizie, ha comunque già un estratto, che si chiama “She Is Out Of The Water” e che potete ascoltare qui sotto.

Il folk-singer statunitense ci regali momenti di rara intimità, dove convivono chitarra, violino e mandolino, creando un suono che resta nel cuore sin dal primo ascolto: pura magia e grande emotività!

Listen & Follow

Perry Foster: Soundcloud