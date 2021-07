ASCOLTA LA DELIZIOSA “POP STARS DAUGHTERS”, NUOVO SINGOLO DI SHAUN RYDER

Il frontman degli Happy Mondays e dei Black Grape Shaun Ryder pubblicherà un nuovo album solista, “Visits From Future Technology”, il 20 agosto via SWRX. È il suo primo album da solista da “Amateur Night in the Big Top” del 2003 e lo descrive come: “Nel mio delirante cervello ADHD è il mio Sgt. Pepper pieno di canzoni dal sapore diverso“.

L’album, che includerà il brano “Close the Dam”, vede la presenza anche di “Pop Stars Daughters”, il nuovo singolo co-scritto e prodotto dal nipote di Quincy Jones, Sunny Levine.