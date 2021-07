E’ DISPONIBILE SU BANDCAMP IL RIFACIMENTO DI FRUIT BATS DI “SIAMESE DREAM” DEGLI SMASHING PUMPKINS

Forse ricorderete che i Fruit Bats coverizzarono il secondo album degli Smashing Pumpkins, “Siamese Dream”, per intero l’anno scorso per la serie Sounds Delicious: ecco che ora, finalmente, quel disco è stato condiviso sui servizi di streaming. Eric D. Johnson parla così del rifacimento: “Nel 1993 ero stato travolto dalla radio alternativa. In verità, mentre amavo i Nirvana e i Jane’s Addiction, nel mio cuore avevo ancora segretamente un buco nella mia copia in cassetta del Greatest Hits 1974-78 della Steve Miller Band. In qualche modo, gli Smashing Pumpkins parlavano a tutti i lati di me – arrabbiati in superficie, ma davvero pieni di una specie di misticismo del Midwest che parlava direttamente al mio cervello di diciassettenne bambino dell’Illinois. È anche la prima cassetta che ho ascoltato mentre guidavo da solo su una lunga distanza. Sono abbastanza sicuro che la mia versione di questo album sia basata sui ricordi subconsci di quel viaggio. Ho suonato tutti gli strumenti su questo disco. E no, ovviamente non sarò in grado di ricreare il devastante ed epico tono di chitarra di Billy Corgan. Né potrei sognarmi di toccare il fluttuante (ma sempre tagliente) drumming di Jimmy Chamberlin. Questa versione è tutta una questione di ricordi vaghi per me, e di come i brillanti ganci pop di Corgan possano viaggiare nel tempo ed esistere in ogni possibile configurazione strumentale“.

Siamese Dream by Fruit Bats

I Fruit Bats hanno pubblicato “The Pet Parade” da poco e stanno contribuendo al prossimo box set tributo a Neal Casal.