ESCE AD AGOSTO IL SECONDO LP DI JUSTUS PROFITT

A distanza di oltre due anni dal suo primo full-length, “LA’s Got Me Down”, Justus Profitt pubblicherà il prossimo 20 agosto, via Bar / None Records, un nuovo LP, “SpeedStar” (pre-order).

Il disco, che è stato registrato in alcuni studi della West Coast, nasce dall’incertezza su cosa fare della sua musica da parte del musicista indie-pop di Los Angeles, dopo che la pandemia aveva bloccato tutto il mondo.

Il riflessivo nuovo singolo del californiano si chiama “Thinking Type” e lo potete ascoltare qui sotto.

“SpeedStar” Tracklist:

1. River Of All My Feelings

2. There Goes The Fun

3. Change

4. Burning The Ground

5. Spitting On The Sidewalk

6. Big Mistake

7. Invitation Declined

8. Upside Down Entertainer

9. Jangling Man

10. Thinking Type