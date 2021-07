GUARDA IL VIDEO DI “IT’S NICE TO BE NICE”, IL NUOVO SINGOLO DI COLLEEN GREEN

Il prossimo 10 settembre, via Hardly Art, Colleen Green pubblicherà il suo quarto LP, “Cool”, in arrivo a distanza di oltre sei anni dal precedente, “I Want To Grow Up”.

La musicista indie-pop californiana lo ha registrato in diversi studi a Los Angeles insieme al produttore Raphael Gordon (The Strokes, Regina Spektor).

Il nuovo singolo “It’s Nice To Be Nice” è un brano garage-pop dalle deliziose melodie e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Renee Lusano.

Photo Credit: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons