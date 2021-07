“INTERVAL” è IL NUOVO SINGOLO DEI JOY FORMIDABLE

The Joy Formidable pubblicheranno il prossimo 20 agosto, via Hassle Records, il loro quinto LP, “Into The Blue”, che arriva a tre anni di distanza dal precedente, “AAARTH”.

La band gallese parla così del disco: “Into The Blue parla di aprire nuovamente gli occhi alla bellezza e all’amore. Fare in modo di arrivare dall’altra parte. Anche se non è stato concepito come una metafora per i tempi in cui tutti noi viviamo ora, è certamente diventato così.“

Ora ecco un nuovo singolo, “Interval”, che potete ascoltare qui sotto.

Photo Credit: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons