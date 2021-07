JAKE BUGG CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “DOWNTOWN”

Manca ormai meno di un mese all’uscita del quinto LP di Jake Bugg, “Saturday Night, Sunday Morning”, in arrivo il prossimo 20 agosto via RCA a distanza di quattro anni dal precedente “Hearts That Strain”.

Il disco, che è stato prodotto da Steve Mac (Chvrches, Kodaline, Charli XCX), prende il suo nome da un romanzo di Alan Sillitoe ambientato a Nottingham, città natale del musicista inglese.

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Downtown” ed è nato da un idea del produttore Jamie Hartman (Celeste, Lewis Capaldi, Rag’n’Bone Man), mentre Bugg si è occupato degli arrangiamenti.

“Di solito, la scintilla iniziale di un’idea parte da me”, dice il musicista inglese. “E quando non lo fa, a volte perde la mia attenzione. Poiché c’erano molte parti in movimento e accordi, era quasi come un puzzle. Non mi ero mai avvicinato a una canzone del genere prima d’ora.”

Photo Credit: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons