VIDEO: INDIGO DE SOUZA

A distanza di tre anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “I Love My Mom”, Indigo De Souza è pronta a tornare con un nuovo LP, “Any Shape You Take” (pre-order), in uscita il prossimo 27 agosto via Saddle Creek.

Registrato al Betty’s, lo studio di Silvan Esso, a Chapel Hill, il sophomore della musicista del North Carolina è stato prodotto dalla stessa Indigo insieme a Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee).

La prima anticipazione si chiama “Kill Me” e qui sotto potete vedere il video diretto da Jordan Alexander: il nuovo singolo della ragazza di origini brasiliane si presenta in maniera tranquilla e riflessiva e riflessiva per poi esplodere con chitarre e batteria nei convincenti e accattivanti cori. Da seguire!

Indigo De Souza: Bandcamp