ASCOLTA I PORRIDGE RADIO RIFARE “NEW SLANG” DEI THE SHINS

“New Slang”, autentico anthem indie-rock anni ’00 firmato dai The Shins, rivive adesso nuovamente grazie alla reinterpretazione del quartetto di Brighton guidato da Dana Margolin Porridge Radio.

La band include il pezzo come b-side della prossima pubblicazione della serie Singles Club promossa dalla label Sub Pop. Lato A di questa release un’altra cover firmata Porridge Radio: “You Are A Runner And I Am My Father’s Son” pezzo dei Wolf Parade contenuto nel loro debut album tagato 2005 “Apologies To The Queen Mary”.

Ascolta la cover:

You Are a Runner and I Am My Father's Son by Porridge Radio

Ascolta il brano originale:

Credit Foto: El Hardwick