ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DEI THE BOY LEAST LIKELY TO: “GET INTO THE SUMMER” è PIù ESTIVA E SOLARE CHE MAI

ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DEI THE BOY LEAST LIKELY TO: “GET INTO THE SUMMER” è PIù ESTIVA E SOLARE CHE MAI

Estate purissima e cristallina quella dei The Boy Least Likely To che con la deliziosa “Get Into The Summer” portano una ventata di freschezza e di melodia capace di entrare subito in testa. Non scherziamo se definiamo il brano come una canzone che sarebbe potuta nascere da una estemporanea collaborazione tra Belle and Sebastian e Badly Drawn Boy: un brano accattivante, gioioso, invitante e coinvolgente che fa perfettamente coppia con il micidiale e travolgente singolo di giugno, ovvero “Things Are Looking Up”.

Get Into The Summer by the boy least likely to

Il cantante Jof Owen parla così del brano: “In realtà abbiamo scritto la musica e il ritornello di questa canzone anni fa, prima che The Best Party Ever uscisse, ma non sembrava mai arrivare il momento giusto per portare il brano a compimento. Poi a gennaio e febbraio di quest’anno, quando la gente ha cominciato a parlare con speranza del mondo che si apriva di nuovo, le parole del ritornello continuavano a tornarmi in mente, e il resto è arrivato molto rapidamente. Sembrava che tutti non vedessero l’ora di uscire e divertirsi quest’estate e sembrava che anche la canzone stesse scalpitando per uscire“.