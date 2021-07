GLI SMASHING PUMPKINS ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE DELL’ALBUM “LIVE AT THE VIPER ROOM 1998”

Gli Smashing Pumpkins annunciano, per voce dello stesso Billy Corgan via Instagram, la pubblicazione di un nuovo live-album.

“Live at the Viper Room 1998” sarà disponibile in vinile, pre-order attivo da questo sabato (31 luglio), attraverso il sito della Madame Zuzu.

Corgan commenta così la pubblicazione di questo concerto, interamente acustico, registrato nella celebre venue di Hollywood:

La cosa che senti nello spettacolo della Viper Room è che ti viene davvero permesso di entrare in studio dove le canzoni non hanno l’equipaggiamento di tutti i campanelli e i fischietti… C’è una certa innocenza prima che le canzoni vengano pubblicate nel mondo.

Ecco la tracklist di “Live at the Viper Room 1998”

James Iha acoustic set:

Be Strong Now

One and Two

Country Girl

Sound of Love

Billy Corgan acoustic set:

To Sheila

Perfect

Let Me Give The World To You

Once Upon A Time

Daphne Descends

Ava Adore

Crestfallen

Shame

Tear

Blissed and Gone

1979

Questa pubblicazione segue “Live in Japan, 1992” altro album ‘catturato’ dal vivo e andato velocemente sold-out.

Credit Foto: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons