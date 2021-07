SPIRITUALIZED: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “LADIES AND GENTLEMEN WE ARE FLOATING IN SPACE”

SPIRITUALIZED: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “LADIES AND GENTLEMEN WE ARE FLOATING IN SPACE”

E’ ormai entrata nel vivo la campagna di ristampa dei primi 4 album degli Spiritualized.

Il prossimo 10 settembre, su etichetta Fat Possum, tornerà a disposizione in versione vinile “Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space” disco rilasciato da Jason Pierce e soci nel 1997.

Per l’occasione la band condivide una nuova versione non censurata del video “Come Together”:

La serie di ristampe, nei mesi scorsi sono stati ripubblicati in nuove edizioni “Lazer Guided Melodies” e “Pure Phase”, è curata dallo stesso Jason Pierce.

Mi piace “Pure Phase” il migliore di questi quattro dischi, ma la gente continua a dire che “Ladies and Gentlemen” è il luogo in cui tutto si è riunito. commenta Pierce.

Sono ancora sbalordito da entrambi i dischi… Non c’è alcun tipo di coprifuoco. Nulla del tipo ‘non puoi rimanere in quella sezione per quel periodo di tempo.’ Si siedono dove arrivano e restano lì, e l’ho trovato fantastico“.