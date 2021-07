BOB ODENKIRK TRASPORTATO D’URGENZA IN OSPEDALE DOPO UN MALORE SUL SET DI “BETTER CALL SAUL”

Bob Odenkirk, attore particolarmente noto per aver intepretato l’avvocato corrotto Saul Goodman nella pluripremiata serie TV “Breaking Bad” e il successivo spinoff a lui dedicato “Better Call Saul”, è in ospedale dopo un malore sul set.

L’episodio è avvenuto martedì 27 luglio in New Mexico, dove sono attualmente in corso le riprese della nuova stagione di “Better Call Saul”.

Dagli ultimi aggiornamenti non è chiaro se l’attore fosse sveglio al momento del trasporto in ospedale ma una fonte vicina alla star ha rivelato che è ancora in ospedale sotto le cure dei medici.

Rimaniamo in attesa di ulteriori novità e aggiornamenti sullo stato di salute dell’attore.