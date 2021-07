ALBUM: THE TELEPHONE NUMBERS

“The Ballad Of Doug” è il debutto dei Telephone Numbers, band di San Francisco guidata da Thomas Rubenstein e i cui componenti fanno pure parte di altre band locali (The Skygreen Leopards, The Reds, Pink and Purples, The Lovebirds, The Umbrellas).

Un album fresco e dai mille colori, come l’immagine in copertina giustamente influenza. Indie pop, jangle pop, power pop, chiamatelo come vi pare: ascoltiamo quest’album che nasce sicuramente in qualche camera da letto di qualche caseggiato alla periferia di San Francisco dall’ispirazione di Rubenstein. Godiamoci queste chitarre scintillanti, queste melodie subito amiche dei nostri sensi.

C’è un senso di lieve e leggera malinconia nei brani dell’album. Nove episodi di ottima musica che riscalda i nostri cuoricini…

Listen & Follow

The Telephone Numbers: Bandcamp