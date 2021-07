ASCOLTA MATT BERNINGER RIFARE “I’M WAITING FOR THE MAN” PER L’ALBUM TRIBUTO AI VELVET UNDERGROUND

C’è anche Matt Berninger dei National nel nuovo disco tributo ai Velvet Underground “I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico” in uscita il prossimo 24 settembre sulla storica etichetta Verve.

Berninger ripropone “I’m Waiting For The Man” già presentata a fine 2020 dal vivo al “The Tonight Show” di Jimmy Fallon.

La cover la puoi ascoltare in esclusiva sul sito della webzine americana Consequence Sound.

Alcuni giorni fa da “I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico” abbiamo ascoltato “Run Run Run” rifatta da Kurt Vile mentre nella versione ‘espansa’ di “Serpent Prison”, disco che ha segnato il debutto solista del cantante dei National, uscita lo scorso marzo potete trovare un altro brano dei Velvet eseguito da Berninger: “European Son”.