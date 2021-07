RIP DUSTY HILL BASSISTA DEI ZZ TOP. AVEVA 72 ANNI.

Joseph Michael “Dusty” Hill, bassista e membro fondatore degli ZZ Top, è scomparso all’età di 72 anni.

In un post sui loro canali social gli amici e compagni di band Frank Beard e Billy Gibbons confermano che il decesso è avvenuto nella notte durante il sonno e commentano:

Tutti insieme alle legioni di fan degli ZZ Top in tutto il mondo, sentiremo la mancanza della tua presenza costante, la tua buona natura e l’impegno duraturo nel fornire quel monumentale fondotinta al “Top”. Saremo per sempre grati a quel “Blues Shuffle in C.

Nato e cresciuto a Dallas, Texas, Dusty Hill fondò gli ZZ Top sul finire degli ’60 insieme al chitarrista e cantante Billy Gibbons e al batterista Frank Beard.

Il successo arrivò immediato con il disco “Tres Hombres”, uscito nel 1973, che conteneva il singolo “La Grange”.

L’ultimo album di una lunga serie, tra questi gli ottimi in termini di vendite “Eliminator” (1983) e “Afterburner” (1985), è uscito nel 2015 (“La Futura”).

Gli ZZ Top sono stati indotti all Rock & Roll Hall Of Fame nel 2004.

Qui recuperi una recente esibizione degli ZZ Top all’Howard Stern Show:

Credit Foto: Tilly antoine, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons