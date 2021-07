SETTIMO ALBUM DEI SAID THE WHALE IN USCITA A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “99 TO THE MOON”

A oltre due anni e mezzo dall’uscita del loro sesto LP, “Cascadia“, i Said The Whales annunciano i dettagli del loro nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Dandelion”, in uscita il prossimo 22 ottobre via Everything Forever, la label di proprietà del chitarrista della band della British Columbia, Tyler Bancroft.

Registrato ai Tagboat Pl. Studios di New Westminster, BC, il disco è stato prodotto da Steve Bays (Hot Hot Heat, Mounties).

Il cantante e chitarrista Ben Worcester dice del nuovo disco: “”Dandelion” è un titolo ottimista; i denti di leone sono ovunque. Alcune persone li vedono come nient’altro che un’erbaccia da giardino, ma per molti altri sono un bellissimo fiore la cui fioritura segna il primo segno di primavera, per non parlare del fatto che sono commestibili dalla radice al fiore e hanno molte proprietà medicinali. Crescono che tu lo voglia o meno, quindi perché non concentrarti sugli aspetti positivi?”

Dopo i recenti singoli condivisi negli ultimi mesi, “Everything She Touches Is Gold To Me” e “Show Me Everything”, ora il gruppo indie-rock di Vancouver rilascia un altro nuovo brano, “99 To The Moon” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Dandelion” Tracklist:

1. The Ocean

2. Honey Lungs

3. Everything She Touches Is Gold To Me

4. Sweetheart

5. Show Me Everything

6. February 15

7. 99 To The Moon

8. Anything For You

9. Dandelion