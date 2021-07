GRUFF RHYS IN CONCERTO A BOLOGNA A MARZO 2022

GRUFF RHYS IN CONCERTO A BOLOGNA A MARZO 2022

Il poliedrico cantautore gallese Gruff Rhys, già membro dei Super Furry Animals e Neon Neon, arriva in Italia con il nuovo lavoro “Seeking New Gods”, pubblicato lo scorso 21 maggio 2021 via Rough Trade Records.

Ecco i dettagli della data:

Venerdì 11 marzo 2022 @ Covo, BOLOGNA

Biglietto: 16,00€ + d.p.

Prevendite disponibili ora su www.ticketmaster.it e www.boxerticket.it

A due anni di distanza dagli ottimi riscontri di “Pang!” “Seeking New Gods” è il suo settimo album in studio ed è stato registrato dopo l’ultimo tour in USA e mixato a L.A. con il celebre produttore Mario Caldato (Beastie Boys).