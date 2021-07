GUARDA MILEY CYRUS CHE AL LOLLAPALOOZA COVERIZZA PIXIES E TEMPLE OF THE DOG

Tocca i trent’anni il Lollapalooza e Miley Cyrus, ormai specializzata nelle cover delle grandi band della musica rock, porta il suo show da headliner al Grant Park di Chicago.

La Cyrus ha iniziato il suo set al Lollapalooza con un medley di “We Can’t Stop” e “Where Is My Mind?” dei Pixies. Solo poche canzoni dopo, ha chiamato onstage Billy Idol per eseguire “Night Crawling” e “White Wedding”.

Cyrus ha cantato anche “Heart of Glass” di Blondie e “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Cher, prima di piazzare addirittura un brano dei Temple of the Dog, ovvero “Say Hello to Heaven”.

Sta a vedere che sarà Miley a salvare il rock, portandolo ai più giovincelli.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons