“HOUSE OF GUCCI”: RILASCIATI IL PRIMO TRAILER E IL POSTER DELL’ATTESO FILM SULLA FAMIGLIA GUCCI

Approda finalmente online il primo trailer ufficiale di “House Of Gucci” film sulla famiglia Gucci basato sull’omonimo libro di Sara Gay Forden (titolo completo “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”) e atteso nei cinema il prossimo 24 novembre.

Diretto da Ridley Scott, qui nelle vesti anche di co-produttore, “House Of Gucci” ci consegna Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani condannata a 26 anni di carcere nel 1998 per aver commissionato l’omicidio dell’ex marito di Maurizio Gucci (Adam Driver).

Nel cast anche un irriconoscibile Jared Leto, nei panni di Paolo Gucci, Al Pacino, che interpreta Aldo Gucci, Jeremy Irons e Salma Hayek.

Guarda il primo trailer ufficiale di “House Of Gucci”:

Questo il poster ufficiale del film che sarà distribuito da MGM: