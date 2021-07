I MOUNT KIMBIE ‘REGALANO’ DUE INEDITI RECUPERATI DALLE SESSIONS DI “LOVE WHAT SURVIVES”

A quasi quattro anni di distanza dall’ultimo disco in studio, “Love What Survives” , i Mount Kimbie ripropongono due inediti realizzati durante le sessions di quell’abum.

“Blue Liquid” e “Black Stone” sono disponibili in free-download dal sito ufficiale del duo fino ad oggi alle ore 12.

Successivamente i pezzi riappariranno in versione vinile 12″, data di pubblicazione: 8 ottobre.

“Black Stone” è accompagnata da un video diretto da Peter Eason Daniels:

Dopo la pubblicazione di “Love What Survives” i Mount Kimbie sono stati impegnati in collborazioni con Slowthai e Four Tet e hanno curato un volume della nota compilation DJ Kicks (2018). Secondo un twitter rilasciato in questi giorni dal duo di produttori britannici il nuovo disco sarebbe just around the corner.