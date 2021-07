JERRY CANTRELL DEGLI ALICE IN CHAINS ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM SOLISTA IN 18 ANNI

Jerry Cantrell, fondatore e chitarra degli Alice In Chains, annuncia il suo nuovo album solista.

“Brighten”, atteso il 29 ottobre, arriva 18 anni dopo il precedente “Boggy Depot” (1998) ed è anticipato dal singolo “Atone” al quale collaborano Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan) alle chitarre, Duff McKagan (Guns N’ Roses) al basso e Gil Sharone (Dillinger Escape Plan) alla batteria.

Altri musicisti arricchiscono il disco co-prodotto da Cantrell insieme a Tyler Bates: Abe Laboriel, Michael Rozon, Vincent Jones, Jordan Lewis, Lola Bates e Matias Ambrogi-Torres.

E’ stato come fare un disco vecchia scuola anni ’70 con tanti musicisti che ci hanno suonato. Quindi non c’è una band fissa. Faccio musica con un sacco di persone con le quali non ha mai fatto nulla in passato e con amici come Duff, Tyler e Gil con i quali ho già lavorato. ha commentato Cantrell.

Ascolta il primo estratto accompagnato dal video diretto da Jim Louvau e Tony Aguilera:

“Brighten” tracklist

1. “Atone”

2. “Brighten”

3. “Prism of Doubt”

4. “Black Hearts and Evil Done”

5. “Siren Song”

6. “Had To Know”

7. “Nobody Breaks You”

8. “Dismembered”

9. “Goodbye” (Elton John cover)