“SCREAMADELICA” DEI PRIMAL SCREAM: IN ARRIVO UN BOX SET, UN DOPPIO VINILE E UNA RACCOLTA DI DEMO E MIX PER CELEBRARNE I 30 ANNI

Pubblicato originariamente nel 1991, “Screamadelica” dei Primal Scream è uno di quei dischi che è indiscutibilmente un classico di tutti i tempi, avendo segnato un’epoca. La rotta di collisione intrapresa tra la club culture e le radici rock ha reso i Primal Scream una delle band più amate dalla critica degli ultimi decenni, e li ha portati per la prima volta nella Top 10 facendogli guadagnare il Mercury Prize per la prima volta in assoluto. I singoli, tra cui “Movin’ On Up”, “Loaded” e “Come Together” rimangono i preferiti da ballare in pista o tra quelli trasmessi dalle radio fino ad oggi.

I Primal Scream celebrano il 30° anniversario dell’album con tre uscite speciali:

– La Singles Box “Screamadelica” in vinile 12″ (in uscita il 17 settembre) contiene nove repliche dei singoli dell’album originale, tutti stampati in vinile 180 grammi. La raccolta viene completata da un decimo disco, che consiste in un remix inedito (e strumentale di accompagnamento) di “Shine Like Stars” del defunto e amato produttore dell’album Andrew Weatherall. La confezione contiene anche tre stampe d’arte dell’artista della copertina Paul Cannell e un codice per il download.

– Il picture disc in doppio vinile “Screamadelica” (in uscita il 17 settembre) con l’iconica copertina dell’album stampata su vinile. Questo rappresenta il primo picture disc ufficiale di “Screamadelica”.

– La raccolta inedita “Demodelica” (in uscita il 15 ottobre) che offre una nuova visione della creazione dell’album, con una varietà di primi demo e mix. Uscirà nei formati digitale, doppio vinile, CD e cassetta C90. Il pacchetto sarà completato con nuove note di copertina di Jon Savage.

Bobby Gillespie riflettendo su “Screamadelica” durante un’intervista con VICE ha dichiarato: “È incredibile aver fatto un album che quando entri in un negozio di dischi lo vedi appeso al muro insieme ad album come ‘Ziggy Stardust’, ‘Transformer’ e ‘Never Mind the Bollocks’. Oltre a vedere ‘Astral Weeks’ di Van Morrison, vedi il primo album dei Velvet e vedi ‘Screamadelica’. E probabilmente vedresti ‘Led Zeppelin IV’. Sapete una cosa? Questo va oltre i miei sogni più selvaggi quando abbiamo iniziato come band. È un disco puro. Viene dal cuore ed è sincero e siamo molto orgogliosi di averlo fatto. È anche un grande documento dei tempi – è esattamente come era. Eravamo là fuori nei club, prendevamo l’ecstasy e vivevamo la vita del rock and roll.”

Bobby Gillespie ha recentemente collaborato con Jehnny Beth dei Savages per pubblicare l’album “Utopian Ashes“. Ad ottobre pubblicherà anche il suo libro di memorie “Tenement Kid”.

‘SCREAMADELICA’ 12” VINYL BOX SET TRACKLIST

Disc 1: ‘Loaded’ EP

‘Loaded’

‘I’m Losing More Than I’ll Ever Have’ / ‘Ramblin’ Rose’ (Live In NYC)

Disc 2: ‘Loaded’ EP

‘Loaded’ (Terry Farley Remix)

‘I’m Losing More Than I’ll Ever Have’ / ‘Ramblin’ Rose’ (Live In NYC)

Disc 3: ‘Come Together’

‘Come Together’ (Terry Farley Extended Mix)

‘Come Together’ (Andy Weatherall Extended Mix)

Disc 4: ‘Come Together’

‘Come Together’ (The Hypno Tone Brain Machine Mix)

‘Come Together’ (BBG Mix)

Disc 5: ‘Higher Than The Sun’

‘Higher Than The Sun’ (12” Mix)

‘Higher Than The Sun’ (American Spring Mix)

Disc 6: ‘Higher Than The Sun’

‘Higher Than The Sun (A Dub Symphony In Two Parts)’

‘Higher Than The Orb’

Disc 7: ‘Don’t Fight It, Feel It’

‘Don’t Fight It, Feel It’ (12” Version)

‘Don’t Fight It, Feel It’ (Scat Mix)

Disc 8: ‘Don’t Fight It, Feel It’

‘Don’t Fight It, Feel It’ (Graham Massey Mix)

‘Don’t Fight It, Feel It’ (Instrumental)

Disc 9: ‘Dixie Narco’ EP

‘Movin’ On Up’ / ‘Stone My Soul’

‘Carry Me Home’ / ‘Screamadelica’

Disc 10: ‘Shine Like Stars’

‘Shine Like Stars’ (Andrew Weatherall Remix)

‘Shine Like Stars’ (Instrumental)

‘DEMODELICA’ VINYL TRACKLIST

LP1

Side A

‘Come Together’ (Jam Studio Monitor Mix)

‘Damaged’ (Hackney Studio Demo)

‘Movin’ On Up’ (Hackney Studio Demo)

Side B

‘Higher Than The Sun’ (Isle Of Dogs Home Studio)

‘Higher Than The Sun’ (Jam Studio Monitor Mix)

‘I’m Comin’ Down’ (Isle Of Dogs Home Studio)

‘I’m Comin’ Down’ (Jam Studio Monitor Mix)

LP2

Side C

‘Don’t Fight It, Feel It’ (Isle Of Dogs Home Studio)

‘Don’t Fight It, Feel It’ (Isle Of Dogs Hypnotone Mix)

‘Don’t Fight It, Feel It’ (EMI Publishing Studio Mix)

‘Inner Flight’ (Hackney Studio Vocal Melody)

‘Inner Flight’ (Henry A Cappella Jam Studio)

‘Inner Flight’ (Jam Studio Monitor Mix)

Side D

‘Shine Like Stars’ (Jam Studio Monitor Mix)

‘Shine Like Stars’ (Eden Studio Demo)

‘Screamadelica’ (Eden Studio Demo)

Credit Foto: Bobo Boom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons