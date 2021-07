Tornano a farsi sentire i Wavves di Nathan Williams che arrivano a quota sette LP con questo “Hideaway”, pubblicato dalla Fat Possum Records.

Scritto nella casa dei genitori del frontman, proprio il luogo da dove era partito questo progetto, il nuovo disco è stato prodotto niente meno che da Dave Sitek dei TV On The Radio: in meno di mezz’ora Williams affronta spesso temi importanti come il dolore e l’ansia, senza perdere però il suo sempre gradito approccio melodico.

L’album si apre con “Thru Hell” che non sposta di tanto gli orizzonti sonori della band di San Diego: un brano surf-rock incredibilmente estivo, fresco e irresistibile disegnato con le chitarre e le sue melodie catchy sono semplicemente deliziose.

“Help Is On The Way”, invece, ha un’anima semplice e punk-pop – il coro ci ricorda parecchio i primi Green Day – ma sono le sue armonie ad aggiungere un maggiore interesse al pezzo.

L’indie-pop di “Honeycomb” mostra una leggera malinconia e un velo di nostalgica psichedelia, mentre “The Blame” ci porta inaspettatamente verso veloci territori country (molto incisivo il drumming qui) dalle atmosfere cinematrografiche.

Un disco che non darà forse una svolta alla carriera di Williams e soci per quanto riguarda l’innovazione, “Hideaway” riesce comunque a farsi apprezzare per la sua freschezza e sa anche trovare più di uno spunto interessante.

Photo Credit: Jesse Lirola