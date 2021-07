A SETTEMBRE IL QUARTO ALBUM DEGLI SLEIGH BELLS

A quasi cinque anni di distanza dal loro quarto LP, “Jessica Rabbit“, il prossimo 10 settembre, via Lucky Number Music (via Mom+Pop Music negli Stati Uniti), gli Sleigh Bells pubblicheranno un nuovo full-length, “Texis” (pre-order).

“La cosa che mi attrae di più è la giustapposizione di felice e triste, malinconia e speranza”, dice il chitarrista Derek Miller riguardo al loro prossimo disco. “Per la maggior parte parla del tentativo di mantenere un briciolo di ottimismo attraverso la pura forza di volontà e spero che questa musica possa dare alle persone un po’ di energia gioiosa e fiducia”.

La band noise-pop di Brooklyn ha inoltre condiviso un nuovo singolo, “Locust Laced” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto proprio da Miller insieme a Nina Ljeti.

“Texis” Tracklist:

1. SWEET75

2. An Acre Lost

3. I’m Not Down

4. Locust Laced

5. Knowing

6. Justine Go Genesis

7. Tennessee Tips

8. Rosary

9. Red Flag Flies

10. True Seekers

11. Hummingbird Bomb