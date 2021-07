EP: DAY ACHES

Con all’attivo già un paio di EP pubblicati negli ultimi tre anni, il collettivo statunitense dei Day Aches di stanza a Whashington, DC, si affaccia nuovamente nello shoegaze world con ulteriori tre potentissimi brani contenuti in questo “Promo ’21”. In realtà, “Breeze” è stato già rilasciato come singolo stand alone nel 2020 mettendo in luce una classica quanto efficace sonorità shoegazy.



Registrato, mixato e masterizzato da Drew Lambert presso TYI Records, le nuove tracce sono caratterizzate, invece, da una esplosiva miscela che coniuga il già richiamato shoegaze con una massiccia dose di fragorosi riverberi di chitarre orientatati verso il doom gaze, soprattutto nell’apripista “Wicker” dove si possono udire pillole di “Siamese Dream” di Smashing Pumpkins memoria, laddove “Shed” si mostra con un forma canzone più lineare seppur con i gain in piena saturazione.

Ci piacciono tanto questi ragazzi! Attendiamo il loro primo full-length con ottime premesse.

Listen & Follow

Day Aches: YouTube | Facebook