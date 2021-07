GUARDA IL VIDEO DI “FOX’S TANGO”, IL NUOVO SINGOLO DI STEVE HACKETT

L’iconico chitarrista, ex Genesis, Steve Hackett pubblicherà il suo nuovo album solista “Surrender Of Silence” il 10 settembre 2021 su Inside Out Music. L’album contiene 11 nuove canzoni alle quali Steve ha lavorato duramente durante il lockdown. Per la prima volta l’ex-Genesis ha pubblicato due album nel corso dello stesso anno!

“Fox’s Tango”, accompagnato da un visualizer video, è il nuovo singolo.

Ecco il commento di Steve Hackett sul brano: “E’ una canzone di protesta alle disuguaglianze della vita – in altre parole, i poveri contro i ricchi. Con i conflitti attuali, se non impariamo a condividere la terra, ci ritroveremo a condividere i cimiteri. Una canzone per un mondo non più in equilibrio.”

Sulla scia del suo viaggio classico-acustico “Under A Mediterranean Sky”, che è stato pubblicato a gennaio e ha raggiunto la posizione #2 nella Classical Album Chart del Regno Unito, “Surrender of Silence”, a quanto ci dicono le note stampa, è un’ulteriore esplorazione dell’amore di Hackett per la world music.