IL NUOVO SINGOLO DI CHRISTOPHER PAUL STELLING SI CHIAMA “WWYLLYD”

Il prossimo 24 settembre, via Tone Three Music, Christopher Paul Stelling pubblicherà il suo sesto LP, “Forgiving It All”, che arriva a distanza di un anno e mezzo dal precedente, “Best Of Luck”.

Le dieci canzoni che compongono il suo nuovo album “esprimono l’accettazione per le lotte e le gioie della vita e cantano la sua gratitudine per essere ancora qui”, spiega la press-release.

Lo statunitense condivide ora un altro nuovo singolo, “WWYLLYD”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Stelling della nuova canzone: “A volte non è che non veniamo considerati, ma che a volte altre persone (e noi stessi) stiamo solo affrontando il loro (nostro) schifo. “Tutti stanno soffrendo, non solo tu (“everyone is suffering, not just you”)”, come suggerisce la canzone, è qualcosa che io cerco di tenere a mente, poiché mi aiuta ad andare avanti con compassione”.

Photo Credit: Chris Phelps