QUINTO ALBUM PER MARTHA WAINWRIGHT AD AGOSTO. IL NUOVO SINGOLO è “HOLE IN MY HEART”

Il prossimo 20 agosto, via Cooking Vinyl / Pheromone Records, Martha Wainwright pubblicherà il suo quinto LP, “Love Will Be Reborn” (pre-order), che arriva a quasi cinque anni di distanza dal precedente, “Goodnight City”.

Il disco, il primo scritto interamente dalla musicista americano-canadese dal 2012, è stato registrato a Montreal insieme al produttore Pierre Marchand, mentre la sua band era composta da Thom Gill, Morgan Moore, Phil Melanson e Josh Cole.

Come molti altri LP, “Love Will Be Reborn” è stato realizzato durante la pandemia globale. Ma il processo, sia liberatorio che esasperante, ha offerto alla Wainwright un nuovo modo di creare. Lasciò andare un po’ di più, dando modo a Marchand di giocare con la voce, enfatizzando la bellezza nella sua intrinseca graffiatura e spigolo. Questo album, scherza la Wainwright, è il suo disco canadese, poiché è tornata a Montreal a lavorare con musicisti di Toronto e Marchand come produttore.

Il nuovo singolo si chiama “Hole In My Heart” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Love Will Be Reborn” Tracklist:

1. Middle Of The Lake

2. Getting Older

3. Love Will Be Reborn

4. Getting Right

5. Report Card

6. Body And Soul

7. Hole In My Heart

8. Justice

9. Sometimes

10. Ranbow

11. Falaise De Malaise