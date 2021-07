“RESENTMENT” è IL NUOVO SINGOLO DI MADI DIAZ

Il prossimo 27 agosto, via Anti- Records, Madi Diaz pubblicherà il suo quinto album, “History Of A Feeling”, che arriva dopo ben sette anni dal precedente, “Phantom”.

La songwriter di stanza a Nashville ha iniziato a lavorare sul suo nuovo album ben tre anni fa, prima di iniziare a collaborare con il co-produttore Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver).

Il suo nuovo singolo si chiama “Resentment” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“È stato completamente e stranamente catartico camminare tra rovine e rottami nel deposito di salvataggio per realizzare il video di “Resentment””, afferma la Diaz in un comunicato stampa. “Era in qualche modo rappresentativo di tutti i sentimenti che ho lasciato riposare, marcire e arrugginire, probabilmente diventando più pericolosi con il tempo e la negligenza. Era quasi una specie di atto gioioso distruggere le macchine come se forse stessi schiacciando e aggravando i miei risentimenti. Fondamentalmente è una terapia economica e la consiglio vivamente.”

