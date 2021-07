THE WILDERNESS OF MANITOBA RITORNANO CON UN NUOVO LP. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “THE ALCHEMIST”

A distanza di quattro anni dal loro quinto LP, “Across The Dark”, The Wilderness Of Manitoba ritorneranno il prossimo 29 ottobre, via Popguru Sound & Vision, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Farewell To Cathedral”.

La press-release ci dice che le 10 canzoni incluse nel nuovo album mostrano brani “catturati nel loro stadio più vivo e più puro”.

Registrato in due giorni al Revolution Recording di Toronto, il disco vede il frontman, chitarrista e tastierista del gruppo folk-rock canadese Will Whitwham accompagnato da Victoria Carr (vocals, chitarra acustica), Tavo Diez de Bonilla (basso, vocals) e Adam Balsam (batteria, voce, chitarra, tastiere).

“Sono sempre stato un sostenitore delle nuove collaborazioni perché tutti quelli che incontri influenzano in qualche modo il tuo processo creativo. Sta a te decidere se alimentarlo o ristagnarlo. In questo caso particolare, noi quattro insieme eravamo i più adatti per l’attuale gruppo di canzoni”, ha spiegato Whitwham.

Il primo singolo si chiama “The Alchemist” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dallo stesso Whitwham.

Spiega il frontman: “Il video è stato girato nel tentativo di rappresentare tutte e quattro le stagioni. Il video è un’istantanea di come ho affrontato e vissuto durante l’isolamento. Catturare e trascorrere del tempo nella natura può essere salutare sia nei momenti migliori che in quelli peggiori. È anche il veicolo visivo per illustrare il viaggio della canzone nel suo ‘passare del tempo’ nell’arco di un anno.”

“Farewell To Cathedral” Tracklit:

1. Oblivion

2. The Well Has Run Dry

3. Sometimes

4. The Alchemist

5. Send Me To The Fire

6. The Ghost Of Abilene

7. Always (Violet Hour)

8. In An Honest Way

9. Lost In Her Ocean

10. Furious Seasons