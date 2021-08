ARRIVA FINALMENTE L’ESORDIO PER I THE LATHUMS: “HOW BEAUTIFUL LIFE CAN BE” E’ PROGRAMMATO PER SETTEMBRE

È una versione nuova di zecca del classico “The Great Escape” ad accompagnare l’annuncio dell’album di debutto dei The Lathums, ora confermato per l’uscita per venerdì 24 settembre 2021 via Island Records.

“How Beautiful Life Can Be”, registrato ai Parr Street Studios di Liverpool in compagnia dei produttori James Skelly e Chris Taylor viene quindi anticipato da “The Great Escape”, un vecchio brano che era stato precedentemente autoprodotto dalla giovane band. Il pezzo ora emerge dalle session dell’album in una forma nuova e scintillante e la band ci sembra sempre di più un cavallo da corsa su cui puntare ad occhi chiusi.

Tracklist:

1. Circles Of Faith

2. I’ll Get By

3. Fight On

4. How Beautiful Life Can Be

5. The Great Escape

6. I Won’t Lie

7. I See Your Ghost

8. Oh My Love

9. I’ll Never Forget The Time I Spent With You

10. I Know That Much

11. Artificial Screens

12. The Redemption Of Sonic Beauty